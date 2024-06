Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich vergangenen Dienstag in Norden im Bereich Zum Hexenkolk ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr ging eine 25-jährige Frau mit ihren beiden vier- und fünfjährigen Kindern auf einem gepflasterten Weg parallel zum Bargeburschloot spazieren, als sie kurz hinter der Brücke über dem Norder Tief von drei bislang Unbekannten bedroht und beleidigt wurde. Ein älteres Pärchen mit Hund soll eingeschritten sein, woraufhin die drei Unbekannten von der 25-Jährigen und den Kindern abließen. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere das Pärchen mit Hund, sich unter 04931 9210 zu melden.

Hage - Werkzeug gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es am Wochenende in Hage. Unbekannte schlugen auf einem Grundstück an der Hauptstraße die Scheibe eines Lkw ein. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug unter anderem Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 9.40 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

