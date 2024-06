Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 15./16.06.2024

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendieb erwischt

Am Samstagnachmittag steckte sich ein 23-Jähriger aus Aurich in einem Verbrauchermarkt am Pferdemarkt eine Schachtel Zigaretten unter seine Bekleidung und versuchte damit den Kassenbereich zu passieren. Ein Mitarbeiter des Marktes hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Südbrookmerland - Angeblich von zwei Unbekannten verprügelt

Am Samstagabend rief ein 25-jähriger Südbrookmerländer die Polizei und teilte dieser mit, kurz zuvor auf der Gewerbestraße in Georgsheil von zwei unbekannten Personen zu Boden geschubst und geschlagen worden zu sein. Das mutmaßliche Opfer war stark alkoholisiert, jedoch nicht verletzt und war kurz zuvor aus einer nahegelegenen Diskothek geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen zu dem Vorfall, die sich unter 04941-606215 bei der Polizei Aurich melden können.

Wiesmoor - Bewohner vertreibt mutmaßliche Einbrecher

Ein Wiesmoorer bemerkte am Samstagvormittag wie die heruntergelassenen Rollläden seines Wohnhauses von außen hochgedrückt wurden. Er lief sofort nach draußen und bemerkte, wie zwei unbekannte Personen zu einem VW Pritschenwagen rannten und mit diesem flüchteten. Die sofort alarmierte Polizei konnte aufgrund der Beschreibung und der Fluchtrichtung zeitnah einen VW Pritschenwagen auf dem Postweg in Strackholt antreffen und kontrollieren. Ob es sich bei den darin festgestellten sechs Insassen aus Südbrookmerland um die Täter handelt ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Polizeiliche Ermittlungen am Tatort ergaben, dass dort durch die Täter schon zuvor aus einem unverschlossenen Schuppen entwendete Geräte und Werkzeuge zur Abholung bereitgelegt wurden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am frühen Sonntagmorgen auf der Oldersumer Straße einen 25-jährigen Auricher, der mit seinem Pkw dort unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde ein Wert von über 1,2 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen. Die Weiterfahrt wurde ihm ebenfalls untersagt. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Großefehn - Nach Spiegelunfall weitergefahren

Am Samstagnachmittag kam es auf der Straße Langer Weg in Höhe Stüverweg im Begegnungsverkehr zu einer Berührung der Seitenspiegel zweier Pkw. Eine 28-jährige Großefehntjerin wich noch nach rechts aus und überfuhr dabei einen Bordstein. Die andere Beteiligte, eine 80-Jährige ebenfalls aus der Gemeinde, fuhr ohne anzuhalten weiter. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter 04944-914050 bei der Polizei Wiesmoor melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Körperverletzungsdelikt im Nachtleben

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, ereignete sich in einem Tanzlokal an der Deichstraße in Norden ein Körperverletzungsdelikt, in dessen Folge ein 42-Jähriger Mann aus Norden im Gesicht sowie am Hinterkopf verletzt wurde. Die konkreten Tatumstände sind bislang unklar. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde am Hinterkopf, lehnte einen Transport in ein Krankenhaus jedoch ab. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931/9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hage - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Norder Polizei auf der Hauptstraße in Hage auf einen PKW des Herstellers Fiat aufmerksam. Der Fahrzeugführer des benannten Pkw fiel durch eine äußerst unsichere Fahrweise auf, so dass sich die Polizeibeamten zu einer Verkehrskontrolle entschlossen. Bereits beim Ansprechen des 40-jährigen Fahrzeugführers konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein am Kontrollort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,00 Promille. Dem 40-Jährigen wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt. Zur Sicherung des Blutalkoholwertes wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des betrunkenen Fahrzeugführers wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brandgeschehen

Upgant-Schott - Heuballen in Brand geraten

Am Samstagnachmittag wurden die Polizei und die Feuerwehr in die Osterupganter Straße entsandt, da es vor Ort in einem leerstehenden Wohnhaus mit angrenzender Scheune zu einer unklaren Rauchentwicklung kommen soll. Durch die alarmierten Kräfte wird in der Scheune ein in Brand stehender Heuballen festgestellt, welcher frühzeitig abgelöscht werden kann, so dass ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert wird. An dem gesamten Gebäude entsteht folglich kein Sachschaden. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden telefonisch unter 04931/9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Esens - Verkehrsunfall nach Wendemanöver

Am Samstagmittag kam es in Esens zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschäden. Eine 64-Jährige aus dem Kreis Unna wollte ihren PKW an der Bensersieler Straße Höhe der Feuerwehr wenden. Hierzu fuhr sie nach rechts auf die Zufahrt der Feuerwehr, um von dort in die entgegengesetzte Richtung umzukehren. Beim erneuten Einfahren in den Fahrbahnbereich übersah sie einen von links kommenden bevorrechtigten ebenfalls 64-Järhigen Duisburger PKW-Fahrer. Es kommt zur Kollision beider PKW mit erheblichen Sachschäden. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer und die weiteren Mitfahrer bleiben unverletzt. Durch das Unfallgeschehen war der Verkehr ca. 2 Stunden auf der Bensersieler Straße beeinträchtigt und erst nach Bergung der Fahrzeuge wieder uneingeschränkt möglich.

