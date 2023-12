POL-SO: Drei Einbrüche

Werl (ots) - In Werl kam es am gestrigen Mittwoch um 17:55 Uhr zu einer räuberischen Erpressung. In der Schützenstraße wurde ein 40-jähriger Werler von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Man habe nach einer "Kippe" gefragt. Als der Werler den Tätern sagte, dass er nicht rauche, zog einer der beiden ein Messer und forderte die Herausgabe des Portmonees. Das aber reichte den beiden nicht. Zusätzlich wollten sie noch das Handy des Geschädigten. Auch das gab ...

