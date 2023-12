Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann mit Messer bedroht, Zeugen gesucht;

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am vergangenen Samstag (09.12.2023) kam es in der S-Bahn der Linie 4 zu einer Bedrohung mit einem Messer. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 12:40 Uhr in der S-Bahnlinie 4 auf der Strecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart Nordbahnhof. Hier soll der 39-jährige rumänische Staatsangehörige einen bisher unbekannten Mann mit einem Messer bedroht haben. Gemeldet wurde der Vorfall durch einen Zeugen, welcher sich ebenfalls in der S-Bahn befand. Einsatzkräfte der Bundespolizei Stuttgart konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung am Haltepunkt Feuerbach festnehmen und das Messer sicherstellen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Geschädigte die S-Bahn am Haltepunkt Feuerbach verlassen haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der im Raume stehenden Bedrohung dauern an. Zeugen und insbesondere der Geschädigte des Vorfalls, werden gebeten,sich an die Bundespolizei Stuttgart unter 0711 / 870 35 0 zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell