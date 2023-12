Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter bedroht und attackiert Reisende

Osterburken/Heilbronn (ots)

In einem Regionalzug auf der Fahrt von Osterburken in Richtung Heilbronn bedrohte und attackierte ein bislang unbekannter Mann am gestrigen Morgen (07.12.2023) mehrere Reisende. Der Unbekannte befand sich bisherigen Erkenntnissen zufolge am gestrigen Donnerstag gegen 08:30 Uhr in einem Regionalzug von Osterburken in Richtung Heilbronn, als er offenbar von einem Reisenden angesprochen und gebeten wurde, seine Musik etwas leiser zu drehen. Auf diese Anfrage soll der Täter, bei welchem es sich wohl um einen 35-40 Jahre alten Mann mit arabischem Erscheinungsbild, schwarzen Haaren und einem Vollbart handelte, den Reisenden verbal massiv bedroht haben. Nachdem sich der Reisende daraufhin offenbar entfernt hatte, ging der Unbekannte aktuellen Ermittlungen zufolge auf einen weiteren Passagier zu und sprach diesen unvermittelt an. Nach einem kurzen Gespräch soll der aggressive Unbekannte den 20-Jährigen dann ohne ersichtlichen Grund in das Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt haben. Nach der Tat entfernte sich auch der 20-Jährige von dem Täter, welcher den Zug an einem bislang unbekannten Halt verließ. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell