Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, 14./15.06.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Pkw übersieht haltende Fahrzeuge vor Ampel

Am Freitagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, kam es in Wiesmoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Wiesmoor und hielt schließlich hinter den vorausfahrenden Kraftfahrzeugen aufgrund einer Rot zeigenden Lichtsignalanlage. Eine nachfolgende 39-jährige Frau aus Uplengen bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem Pkw auf. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt; für eines musste ein Abschleppdienst angefordert werden.

Aurich - Fahrzeugführer entfernt sich nach Überschlagen des Pkw

In der Nacht zu Samstag, gegen 23:50 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer den Hoheberger Weg in Richtung Aurich, verlor in Höhe einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich schließlich in Höhe der Einmündung Hoher Berg. Unverzüglich setzte er seine Fahrt fort. Polizeibeamte konnten kurz darauf den stark beschädigten Pkw auffinden und auch den Fahrzeugführer des Unfallfahrzeugs ermitteln. Da deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des jungen Mannes vorlagen, wurden Blutproben entnommen. Überdies wurde der Auricher leicht verletzt.

Altkreis Norden

Verkehrslage

Norderney - Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 63-jähriger Mann wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Feldhausenstraße schwer verletzt. Er befuhr mit seinem Fahrrad die genannte Straße aus Richtung der Hafenstraße und übersah den von rechts aus der Marienstraße kommend bevorrechtigten Transporter. Beim Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und musste aufgrund einer Fraktur und leichten Kopfverletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Kriminalitätsgeschehen

Greetsiel - Körperverletzung

Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, kam es in Greetsiel im Bereich eines Restaurants zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach einem vorangegangenen Streit schlugen sich die beiden alkoholisierten Männer im Alter von 68 Jahren und 70 Jahren gegenseitig ins Gesicht. Beide Beteiligten wurden durch die Schläge leicht verletzt.

