Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Katzenbabys ausgesetzt

Aurich - Lastenrad gestohlen

Wiesmoor - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Katzenbabys ausgesetzt

Am Sonntag sind im Reitscharweg in Wiesmoor Katzenbabys aufgefunden worden. Es handelte sich um vier Kitten, die erst wenige Wochen alt sind. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Katzen ausgesetzt wurden. Wer kann Hinweise zur Herkunft der Katzenbabys geben? Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Lastenrad gestohlen

Ein E-Lastenrad ist in Aurich gestohlen worden. Zwischen Montag, 12 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, entwendeten Unbekannte das verschlossene Lastenrad vor dem Europahaus in der Von-Jhering-Straße. Es handelt sich um ein Rad der Marke "Riese und Müller". Sachdienliche Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Auto beschädigt

In Wiesmoor wurde ein geparktes Auto beschädigt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand trat ein Unbekannter an der Hauptstraße mutwillig gegen einen Audi A3 in einer Parkbucht. An dem Wagen entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 11.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell