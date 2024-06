Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Berauschter Autofahrer

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag in Wittmund gestoppt. Der 41-Jährige wurde am Vormittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe Kokain und THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

