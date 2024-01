Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kraftradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am späten Dienstagabend (16.01.2024, gegen 22 Uhr) stürzte ein 52-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Motorrollers beim Abbiegen von der Wollstraße in der Mannheimer Straße. Der Fahrer verletzte sich durch den Sturz leicht. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

