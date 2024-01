POL-PPRP: Rollerfahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 15.01.2024, 23 Uhr, bis zum 16.01.2024, 14 Uhr, brachen Unbekannte in zehn Kleingärten in der Kleingartenanlage Teichgarten ein. Aus den aufgebrochenen Gartenhäusern oder Geräteschuppen wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Werkzeuge gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kleingartenanlage ...

