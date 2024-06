POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Neuharlingersiel - Diebstahl auf Baustelle Auf einer Baustelle in Neuharlingersiel kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten aus dem Baustellenbereich eines Hotels an der Straße Am Hafen West diverse Werkzeuge. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 ...

