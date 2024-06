Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Nach Unfall geflüchtet/Hinte - Auto überschlägt sich/Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Nach Unfall geflüchtet

Auf Norderney ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Straße Windjammerkai gegen den linken Außenspiegel eines grauen VW Crafter. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 9.40 Uhr. Die Polizei Norderney nimmt unter 04932 92980 Hinweise entgegen.

Hinte - Auto überschlägt sich

In Hinte hat sich am Dienstag ein Autofahrer überschlagen. Ein 20-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 10.35 Uhr auf der Loppersumer Straße in Richtung Wirdum. Auf regennasser Fahrbahn kam der Fahrer auf den Grünstreifen und geriet dann ins Schleudern. Das Auto überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige verletzte sich schwer.

Norden - Unfallflucht

In der Nacht auf Dienstag kam es in Norden zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte die Fahrerseite eines grauen Peugeot, der auf einem Anwohnerparkplatz in der Straße Am Koper Sand abgestellt war. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher. Die Polizei Norden bittet unter 04931 9210 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell