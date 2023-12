POL-PDLD: Sachbeschädigung Auto

Neupotz (ots) - Am Heiligabend, zwischen 18 und 24 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neupotz ein. Sie brachen im rückwärtigen Bereich des Hauses das Wohnzimmerfenster auf, gelangten jedoch nicht ins Hausinnere. Es blieb beim Sachschaden. Sachdienliche Hinweise werden erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau PI Wörth am Rhein Pressestelle Telefon: 07271-92210 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

