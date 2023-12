Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unangemessenes Verhalten am Heiligabend

Kandel (ots)

Am späten Nachmittag entwendete ein 23-Jähriger ein unverschlossenes Auslieferungsauto eines Imbisses in Kandel und fuhr Richtung Bahnhof weg. Dies bemerkte ein Angestellter und nahm die Verfolgung auf. Kurz darauf meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Unfall an der Einmündung Georg-Todt-Straße/Bahnhofstraße. Der Dieb hatte an der Einmündung angehalten, unvermittelt die Tür geöffnet und einen vorbeifahrenden Motorradfahrer vom Motorrad gestoßen. Da der augenscheinlich betrunkene Pkw-Fahrer flüchten wollte, wurde er von Passanten und dem hinzu geeilten Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hierbei biss der Mann dem Angestellten in die Hand. Bei der erforderlichen Fesselung durch die Polizeibeamten beleidigte der Betrunkene in übelster Weise die Beamten und setzte sich massiv zur Wehr; einem Polizisten trat er gegen ein Bein. Anschließend wurde dem 23-Jährigen, der keinen Alkoholtest durchführte, eine Blutprobe entnommen. Die Einbehaltung des Führerscheins erübrigte sich, da er nicht mehr im Besitz der Fahrerlaubnis ist. Wegen seiner anhaltenden Aggressivität musste er vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.

