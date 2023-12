POL-PDLD: Landau Horststraße Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) - In der Nacht auf den 24.12.2023 kam es sowohl im Stadtgebiet Landau, als auch in Herxheim zu insgesamt 5 PKW Aufbrüchen. Schwerpunkt waren hierbei die Südstadt in Landau als auch der Bereich Theresia-Ohmer-Straße in Herxheim. An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ungefähr 4500 Euro belaufen. Bei einem weiteren PKW ...

