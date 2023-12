Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW Aufbrüche Landau in der Pfalz/ Herxheim bei Landau

Landau (ots)

In der Nacht auf den 24.12.2023 kam es sowohl im Stadtgebiet Landau, als auch in Herxheim zu insgesamt 5 PKW Aufbrüchen. Schwerpunkt waren hierbei die Südstadt in Landau als auch der Bereich Theresia-Ohmer-Straße in Herxheim. An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ungefähr 4500 Euro belaufen. Bei einem weiteren PKW blieb es lediglich beim Versuch, da der Täter offenbar bei der Tatausführung gestört wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell