Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Radfahrer verletzt

Aurich - Unfall mit S-Pedelec

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ist am Montag ein Fahrradfahrer verletzt worden. Gegen 5.10 Uhr fuhr eine 50-jährige VW-Fahrerin von einem Grundstück auf die Ringstraße und übersah dabei offenbar einen 44-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfall mit S-Pedelec

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und dem Fahrer eines S-Pedelec kam es am Montag in Aurich. Eine 19-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr mit einem VW auf der Oldersumer Straße in Richtung Ihlow und wollte nach rechts in die Straße Am Schulzentrum einbiegen. Hierbei stieß sie mit einem 33-jährigen Mann auf einem S-Pedelec zusammen, der die Straße querte. Der Mann stürzte und wurde leicht am Arm verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell