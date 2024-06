Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Lkw-Fahrer nach Spiegelunfall geflüchtet

Aurich - Berauscht gefahren

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Großefehn - Lkw-Fahrer nach Spiegelunfall geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag auf der Schrahörnstraße in Großefehn. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer in Richtung Westgroßefehn und stieß auf Höhe der Hausnummer 39 mit dem Außenspiegel gegen einen entgegenkommenden gelben Lkw. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte weiter. Er soll einen blauen 40-Tonner mit ausländischen Kennzeichen gefahren haben. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um Hinweise.

Aurich - Berauscht gefahren

Ein 38-jähriger Autofahrer war am Sonntag unter Drogeneinfluss in Aurich unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 19.20 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Opiate und den Wirkstoff THC. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntag in Norden ereignet hat. Gegen 20.50 Uhr touchierte nach ersten Erkenntnissen ein BMW-Fahrer beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen Ford Galaxy. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er soll einen schwarzen BMW mit Bergheimer Kennzeichen (Kennzeichenfragment: BM-SJ...) gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

