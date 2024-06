Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pflanzenkübel gestohlen

Norden - Auto beschädigt

Norderney - Auseinandersetzung in der Langestraße

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pflanzenkübel gestohlen

Mehrere Pflanzenkübel sind am Wochenende in der Auricher Innenstadt gestohlen worden. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Hafenstraße. Entwendet wurden diverse Kübel von den Außenbereichen dortiger Lokalitäten. Bei einem Restaurant wurde darüber hinaus die Eingangstür beschädigt. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Auto beschädigt

In der Uffenstraße in Norden ist am Samstag ein grauer VW Golf beschädigt worden. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr verursachte ein Unbekannter im Bereich der Kofferraumklappe des VW Golf eine Delle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norderney - Auseinandersetzung in der Langestraße

In der Nacht zu Sonntag ist die Polizei auf Norderney zu einer Schlägerei in die Langestraße alarmiert worden. Gegen 0.30 Uhr wurde dort eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Eine Personengruppe soll in dem Zusammenhang einen 37-jährigen Mann angegriffen und getreten haben. Der 37-Jährige wurde verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Einer der mutmaßlichen Angreifer wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt und schätzungsweise 1,85 Meter groß. Er trug eine Kapuze, eine Jogginghose und einen dunklen Pullover. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell