Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 08./09.06.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Durch Betrug 5-stelligen Betrag erlangt

Immer wieder werden der Polizei Betrugsversuche mitgeteilt, bei denen sich die zumeist gut vorbereiteten Täter telefonisch bei ihren Opfern melden und sich als Beschäftigte von Firmen oder Behörden ausgeben. In äußerst geschickten Gesprächsführungen gelingt es diesen Tätern nicht selten, sensible Daten ihrer Opfer zu erfragen und in der Folge an Vermögenswerte zu gelangen. Am gestrigen Tag teilte ein 71-jähriger Mann aus dem Landkreis Aurich mit, dass er im Rahmen eines solchen Telefonats einen 5-stelligen Geldbetrag verloren habe, obgleich er während des Telefonats bereits leichte Zweifel am Wahrheitsgehalt des Anrufers hegte. Die Ermittlungen hierzu wurden seitens der Polizei Aurich unmittelbar aufgenommen. Da häufig die gute Vorbereitung und ausgeprägtes Geschick der Täter Grund für ihren Erfolg sind und nicht etwa die Leichtgläubigkeit der Opfer, rät die Polizei dringend, bei geringsten Zweifeln an den Angaben derartiger Anrufer die Gespräche unverzüglich zu beenden und persönlich seine Bank, mögliche Fachgeschäfte oder auch die Polizei aufzusuchen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Personen auf landwirtschaftlichem Anhänger transportiert

Beamte der Polizei Wiesmoor wurden am frühen Freitagabend auf ein landwirtschaftliches Gespann aufmerksam, welches von einem 30-jährigen Mann aus dem Landkreis Leer geführt wurde. Auf dem Anhänger bzw. in dem Innenraum befanden sich 17 Personen vornehmlich im jungen Erwachsenenalter, die diesen als Ort ihrer Feierlichkeit gewählt hatten. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass verschiedene Rechtsvorschriften nicht eingehalten wurden und auch keine Genehmigung für eine derartige Fahrt eingeholt worden war. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen muss nun unter anderem geklärt werden, ob der junge Mann eine ausreichende Fahrerlaubnis für die Fahrt besitzt und welche Verkehrsordnungswidrigkeiten gegeben sind. Aus Sicherheitsgründen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ihlow - Nach Verkehrsunfall vom Unfallort entfernt

Am Samstagabend zeigte eine 20-jährige Frau aus Ihlow an, dass ihr Pkw im Zeitraum von etwa 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr am Fahrbahnrand der Gartenstraße in Riepe abgeparkt stand und beschädigt worden sei. Polizeibeamte nahmen den deutlichen Schaden am Heck des weißen VW Golf Variant in Augenschein, welcher scheinbar durch einen Verkehrsunfall verursacht wurde und leiteten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Hinweise zum Unfallhergang, Unfallzeitpunkt oder gar zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Aurich unter 04941-6060 entgegen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Diebstahl eines Ortsschildes

Die Polizei Norden ermittelt in einem Fall von Schilderdiebstahl. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Tannenstraße ein dort aufgestelltes Ortsschild "Rechtsupweg" entwendet. Hierzu wurde der Rohrpfosten, an dem das Schild befestigt war, vermutlich umgebogen und abgeknickt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Verkehrsgeschehen

Norden - Pkw ohne Zulassung und Versicherung geführt

Ein 26-jähriger Mann befuhr am Samstag gegen 14:20 Uhr mit einem VW Polo öffentliche Straßen in Norden. Er fiel einer Streife der Polizei auf, da an dem Pkw keine Kennzeichen angebracht waren. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Pkw ohne Zulassung und Versicherung geführt

Ein 43-jähriger Mann aus Berumbur ist am Samstag gegen 22:00 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei auf dem Dörper Weg kontrolliert worden. Der Mann war hier mit einem Pkw unterwegs. Die Beamten stellten fest, dass der Pkw des Mannes nicht zugelassen war. Auch ein erforderlicher Versicherungsschutz bestand nicht für den Pkw. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell