Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Raubüberfall auf Heranwachsenden

Wesel (ots)

Am Maifeiertag trafen zwei Personengruppen in der Nähe des Weseler Bahnhofs an einer Fahrradstation aufeinander.

Ein 19- Jähriger aus Wesel forderte gegen 20:20 Uhr aus seiner Personengruppe heraus die Herausgabe einer Kette, die ein 18 - Jähriger aus Wesel um seinen Hals trug.

Der 18- Jährige setzte sich zur Wehr, konnte die Wegnahme der Kette aber nicht verhindern. Ein 15- Jähriger aus Wesel aus der Personengruppe des 18- Jährigen, der seinerseits die Polizei verständigen wollte, wurde durch den 19- Jährigen geschlagen.

Die Gruppe mit dem 19- Jährigen Weseler flüchtete zunächst zu Fuß, der 19- Jährige konnte aber wenig später aufgegriffen werden.

Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell