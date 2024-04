POL-DN: Lkw-Tank leergepumpt

Düren (ots) - Weil sein Versicherungskennzeichen abgelaufen war, hielt eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (21.04.2024) einen 40 Jahre alten E-Scooter-Fahrer an. Bei der Kontrolle ging der Mann die Beamten an, eine Polizistin wurde derart verletzt, dass sie nicht mehr dienstfähig war. Gegen 20:20 Uhr fiel den Beamten das abgelaufene Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter auf und sie wendeten den Streifenwagen, um ...

