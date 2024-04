LPI-SHL: Einsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung

Suhl (ots) - Heute Mittag befuhr ein 78 Jahre alter Mann eine Ebene des Parkhauses am Klinikum in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl. Beim Herunterfahren in die nächsttiefere Ebene gab er aus bislang nicht geklärten Gründen Vollgas, rauschte frontal gegen einen Stahlpfeiler des Parkhauses und rollte danach gegen ein geparktes Auto. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Am ...

