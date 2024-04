Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolgreiche Ermittlungsarbeit

Barchfeld (ots)

Ein bis dato unbekannter Täter entwendete am Montagabend ein elektrisches Kinderquad von einem Grundstück in der Liebensteiner Straße in Barchfeld. Der Eigentümer informierte die Polizei und diese konnte im Rahmen der Ermittlungen feststellen, dass es sich bei dem Täter um den Fahrer eines Transporters mit Ladefläche gehandelt hat. Recherchen führten schließlich zum Nutzer des Fahrzeuges, der, weiteren Ermittlungen nach, auf einer Baustelle in Wernshausen tätig war. Dort konnte der 22 Jahre alte Mann als Täter identifiziert werden. Das Diebesgut befand sich mittlerweile an seiner privaten Wohnanschrift im Landkreis Gotha. Es wurde sichergestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell