Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenbänke gestohlen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Diebe machten sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen am Freigelände eines Geschäftes in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen zu schaffen. Sie entwendeten drei mit einem Stahlseil gesicherte Gartenbänke im Wert von fast 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des braunen, grauen und schwarzen Mobiliars geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0092443/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell