Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Transporter brannte

Steinbach-Hallenberg (ots)

Etwa 40.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Fahrzeugbrand Donnerstagmorgen in der Suhler Straße in Steinbach-Hallenberg. Der Fahrer stellte den Transporter auf einem Firmengelände ab und begab sich in das Gebäude. Kurze Zeit später stand das Auto in Vollbrand. Die Kameraden der Feuerwehr löschten, konnten aber nicht verhindern, dass es vollkommen niederbrannte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

