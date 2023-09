Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand mit hohen Sachschaden

Mackenrode/Nordhausen (ots)

Der Keller eines Gebäudes stand Sonntagabend in der Feldstraße in Brand. Das Feuer wurde durch Kameraden der Feuerwehr abgelöscht. In Folge des Brandes wurden zwei Hausbewohner mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur medizinischen Vorsorgung in ein Klinikum gebracht. Nach ersten Ermittlungen gilt ein technischer Defekt als Brandursache als wahrscheinlich. Am Montag fanden Ermittlungsarbeiten durch die Kriminalpolizei Nordhausen statt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50000 Euro.

