LPI-NDH: Wohnwagen beschädigt - Grundstück verwüstet

Mühlhausen (ots) - Zwei Hunde, welche in einer Gartenanlage am Ölgraben vermutlich zurückgelassen wurden, beschäftigten die Polizei am Sonntagnachmittag. Bei der Rücksprache mit dem Besitzer stellte sich heraus, dass sich dieser zu einer stationären Behandlung im Krankenhaus aufhält. Die Tiere wurden an das örtliche Tierheim übergeben und werden dort vorübergehend gepflegt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

