Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handfesseln klickten - nächste Festnahme nach groß angelegten Durchsuchungsmaßnahmen Ende März

Meiningen (ots)

Am 27.03.2024 gab es einen großen Polizeieinsatz in Meiningen, bei dem die Kriminalpolizeiinspektion Suhl insgesamt 10 Durchsuchungsbeschlüsse in der Meininger Innenstadt realisierte (siehe Pressemeldung vom 27.03.2024). Während der polizeilichen Maßnahmen wurden zudem zwei Haftbefehle gegen einen 31 und einen 36 Jahre alten Mann vollstreckt. Einen 30-Jährigen, gegen den ebenfalls ein Haftbefehl bestand, trafen die Polizisten an diesem Tag nicht an. Die gezielten Fahndungsmaßnahmen der Südthüringer Polizei mündeten Mittwochabend in der Festnahme des Gesuchten. Eine Streifenbesatzung der Meininger Polizei stellte und nahm den Mann syrischer Herkunft in der Fischergasse in Meiningen fest. Sie fanden bei ihm neben Betäubungsmitteln auch ein Messer. Er wurde am heutigen Freitag (12.04.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser verkündete den Haftbefehl und ordnete den sofortigen Vollzug an. Der Mann kam in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.

