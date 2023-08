POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen auf der K2 auf der Insel Rügen, LK Vorpommern-Rügen

Eixen (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots) - Bei einem Brand einer Garage in Kavelsdorf im Landkreis Vorpommern Rügen kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu einem geschätzten Sachschaden von etwa 5000,00 EUR. Das Gebäude ist am frühen Nachmittag des 05.08.2023 vermutlich aufgrund eines fahrlässigen Umgangs mit einem Abflammgerät in Brand geraten. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Mieter der Garage, welcher im unmittelbaren Bereich Unkraut abbrennen wollte, das Feuer ...

