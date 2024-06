Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am vergangenen Mittwoch in Aurich ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen traf sich ein Jugendlicher auf einem Gehweg am Pferdemarkt mit drei männlichen Personen. Im weiteren Verlauf soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein und der 17-Jährige wurde von der Dreiergruppe geschlagen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten im Anschluss, gegen 18.45 Uhr, in unbekannte Richtung. Sie sollen um die 18 Jahre alt gewesen sein. Alle drei hatten einen schwarzen Drei-Tage-Bart und waren jeweils zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß.

Einer von ihnen war von kräftiger Statur, hatte schwarze lockige kurze Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, eine blaue Hose und eine schwarze Bauchtasche.

Die zweite Person hatte eine schmächtige Statur, kurze schwarze Haare und war mit einem weißen Shirt, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Cap bekleidet.

Der dritte mutmaßliche Täter war von kräftiger Statur, hatte schwarze glatte Haare, die zum Zopf gebunden waren. Er trug ein weißes Shirt mit Aufschrift.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Personen kennen, auf die die Beschreibungen passen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

