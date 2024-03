Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Cellerin mit psychischem Ausnahmezustand verschanzt sich mit Messer in Praxis - SEK-Einsatz ohne Verletzte beendet

Celle (ots)

Celle - Am heutigen Tage (25.03.2024), gegen 15:00 Uhr informierte eine Psychologin aus der psychiatrischen Praxis in der Hannoverschen Straße die Polizei, dass sich eine 52-jährige Patientin in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und sich mit einem Küchenmesser in dem Gebäude verschanzt hat.

Durch die Polizei wurde das Gebäude evakuiert und die Hannoversche Straße wurde auf Höhe der Bahnhofstraße und der Jägerstraße für den Straßenverkehr gesperrt.

Durch die Polizei Celle wurde versucht, Kontakt mit der Patientin aufzunehmen und beruhigend auf sie einzuwirken. Parallel dazu wurde die Verhandlungsgruppe und das Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugerufen.

Im weiteren Verlauf wurde das Gespräch durch die Verhandlungsgruppe übernommen. Schlussendlich konnte das SEK die Patientin gegen kurz nach 19:00 Uhr überwältigen, ohne dass irgendjemand verletzt wurde. Die Patientin wurde zur weiteren Behandlung in das psychiatrische Klinikum Celle verbracht.

Während des gesamten Einsatzes bestand keine Gefahr für Dritte.

