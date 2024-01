Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer fällt durch unsichere Fahrweise auf (24.01.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch in der Straße "Ziegelweg" aus dem Verkehr gezogen. Gegen 20 Uhr meldete ein Autofahrer, dass er einem Opel Corsa folge, der in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Beamten konnten den Opel im Ziegelweg antreffen und den Fahrer, einen 60-Jährigen aus der Doppelstadt, kontrollieren. Dabei nahmen sie deutlichen Atemalkoholgeruch bei ihm wahr und führten mit ihm einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille, was eine Blutprobe und den Entzug seines Führerscheins zur Folge hatte. Der 60-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell