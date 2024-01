Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen Abbiegemanöver führt zu Auffahrunfall

Polizei sucht Zeugen (24.01.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Einmündung der Bertholdstraße und Bahnhofstraße. Ein Autofahrer bog nach links in die Bahnhofstraße ab und zwang dadurch eine 19-jährige Ford Kuga Fahrerin, die sich im Gegenverkehr befand, zur Vollbremsung. Durch dieses unvermittelte Bremsmanöver fuhr ein 27-jähriger BMW Fahrer auf das Heck des Ford Kuga auf, wobei an beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro entstand. Der Autofahrer, der durch sein Linksabbiegen diesen Auffahrunfall verursachte, setzte unerkannt seine Fahrt in Richtung Bahnhofstraße fort. Die Polizei bittet deshalb Zeugen des Unfalls, die Angaben zum Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

