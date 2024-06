Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Fahrzeuggespann kollidiert mit Gegenverkehr

Dornum - Autofahrer mit Baum kollidiert

Krummhörn - Zeugen nach mutmaßlichem Autorennen gesucht

Wirdum - Von Fahrbahn abgekommen

In Ostermoordorf hat sich am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15 Uhr fuhr ein 34-jähriger Renault-Fahrer mit Anhänger auf dem Schulweg in Richtung Großheide. Er geriet mit seinem Fahrzeuggespann ins Schleudern und kollidierte mit einer entgegenkommenden 47-jährigen VW-Fahrerin. Die 47-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 34-jährige Renault-Fahrer leicht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Dornum - Autofahrer mit Baum kollidiert

Ein 87 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag in Dornum gegen einen Baum gefahren. Der Mann war gegen 9.30 Uhr auf der Störtebekerstraße in Richtung Neßmersiel unterwegs. Er Kam vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Der 87-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Krummhörn - Zeugen nach mutmaßlichem Autorennen gesucht

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch bei einem mutmaßlichen Fahrzeugrennen auf der Schoonorther Straße in der Gemeinde Krummhörn kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden 20-Jährigen mit ihren Autos von Emden aus in Richtung Krummhörn unterwegs. Sie sollen auf der Strecke über Loppersum und Wirdum mit hoher Geschwindigkeit mehrfach Fahrzeuge überholt und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Kurz vor der Kreuzung zur Störtebeker Straße kam es dann zum Unfall - der schwarze Audi und der rote Suzuki stießen in gleicher Fahrtrichtung zusammen. Die beiden Fahrer blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt, die Autos wurden aber beschädigt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die weitere Angaben zum Fahrverhalten der beiden Autofahrer machen können oder selbst durch das Verhalten gefährdet wurden, sich unter 04931 9210 zu melden.

Wirdum - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Mittwoch von der Loppersumer Straße in Wirdum abgekommen. Der 19-Jährige fuhr gegen 13.40 Uhr mit einem Mercedes von Loppersum in Richtung Wirdum. Auf Höhe der Einmündung Kloster Aland kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Norden - Radfahrer gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Norden einen beteiligten Radfahrer. In der Heinrich-Heine-Straße stieß zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 15.20 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten silbernen Ford Fusion. Es entstand Sachschaden, doch der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Aurich-Dietrichsfeld geflüchtet. Zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, kam der Unbekannte vom Esenser Postweg ab und stieß gegen einen dortigen Sicherheitszaun. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

