Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (802) Widerstand bei E-Scooter Kontrolle

Fürth (ots)

Am Freitagabend (07.07.2023) wollten Beamte des USK Mittelfranken in Fürth zwei Männer auf einem E-Scooter wegen einer vergleichsweise geringfügigen Verkehrsordnungswidrigkeit kontrollieren. Der Fahrer rastete aus und leistete Widerstand.

Die Beamten wollten den E-Scooter gegen 22:00 Uhr in der Schwabacher Straße aus einem vergleichsweise harmlosen Grund anhalten: Auf dem Gefährt waren zwei Männer unterwegs. Eine Verkehrordnungswidrigkeit, für die im Regelfall 10 Euro fällig werden - häufig kommen Betroffene auch mit einer mündlichen Verwarnung davon. Doch der 21-jährige Fahrer des E-Scooters reagierte sofort aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, nachdem er erst nach mehrmaliger Aufforderung überhaupt anhielt. Schon zu Beginn der Kontrolle kündigte der Mann an, nicht kooperieren zu wollen und gegebenenfalls auch Gewalt anzuwenden. Bei einem dann doch freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich ein Wert von knapp zwei Promille heraus. Die Beamten mussten ihn deshalb zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Dienststelle mitnehmen. Beim Verbringen in das Dienstfahrzeug wurde der 21-Jährige erneut aggressiv - er musste schließlich vor Ort gefesselt und hierfür zu Boden gebracht werden. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten fortwährend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken.

Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und Bedrohung sowie wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Er kam im Anschluss an die Maßnahmen auf der Dienststelle in Gewahrsam.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell