Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - E-Scooter gestohlen

Halbemond - Unfallflucht

Norden - Auto beim Rangieren beschädigt

Kriminalitätsgeschehen

Norden - E-Scooter gestohlen

Unbekannte haben in der Straße Am Moortief in Norden einen E-Scooter gestohlen. Zwischen 17.45 Uhr und 20.45 Uhr entwendeten die Täter einen "Segway Ninebot", der verschlossen am Straßenrand stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Halbemond - Unfallflucht

In Halbemond hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 20 Uhr und 22 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen weißen BMW X3 auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Fehnstraße. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Auto beim Rangieren beschädigt

Am Donnerstag ist in Norden ein Auto in der Raiffeisenstraße beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer kollidierte am Vormittag beim Rangieren vor einem Mehrfamilienhaus mit einem silbernen Ford Focus. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

