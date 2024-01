Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mann sprüht in einer Drogerie im Hauptbahnhof mit einem Tierabwehrspray um sich

Hannover (ots)

Freitagabend, gegen halb 12, verletzte ein 37-jähriger Iraker mit einem Tierabwehrspray mehrere Personen.

Aus bislang nicht geklärten Gründen versprühte der Mann in den Verkaufsräumen einer Drogerie im Hauptbahnhof Hannover ein Tierabwehrspray. Er richtete es nicht direkt gegen Personen, sondern sprühte es in die Luft. Durch den freigesetzten Reizstoff wurden circa 15 Personen in Mitleidenschaft gezogen, die sich nach der Sprühaktion fluchtartig und unerkannt aus den Geschäftsräumen in den Personentunnel entfernten. Durch alarmierte Bundespolizisten konnten vor Ort drei geschädigte Mitarbeitende (40, 45, 65) und der 37-Jährige festgestellt werden. Die Mitarbeiter wurden glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt und mussten nicht ärztlich behandelt werden.

Das Tierabwehrspray wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den polizeibekannten Mann eingeleitet. Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Hannover unter 0511-303650 zu melden.

