POL-AUR: Ergänzung zur Pressemitteilung der Polizei Aurich/Wittmund für den 14./15.06.2024

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstagvormittag befuhr ein Fahrzeug der FFW Norden die Bundesstraße 72. Gegen 08:30 Uhr kam dem Feuerwehrfahrzeug ein weißer Lkw entgegen. Das Fahrzeug der Feuerwehr musste nach rechts ausweichen und geriet in den Seitenraum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug nach links und blieb dort im Graben liegen. Der Fahrer (34 Jahre) und Beifahrer (41 Jahre) wurden leicht verletzt; beide wurden in die UEK Aurich verbracht. Der verursachende weiße LKW setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Derzeit wird der Schaden am Feuerwehrfahrzeug auf ca. 15.000,- geschätzt. Es wird um einen Zeugenaufruf gebeten; sachdienliche Hinweise an die Polizei Norden 04931/9210.

