POL-WAF: Oelde-Kreis Warendorf. Trotz Regen rasante Routen - Sonderkontrolltag in puncto Geschwindigkeit

Warendorf (ots) - Ein 83 jähriger Ennigerloher, sowie seine 57 jährige an Autismus leidende Tochter, werden seit Mitte Juli vermisst. Am 18.07.2023 fuhren beide gemeinsam mit dem Pkw samt Wohnanhänger aus dem Kreis Warendorf nach Bayern in den Urlaub. Am 27.07.2023 erfolgte der letzte telefonische Kontakt zu den vermissten Personen. Bilder der Vermissten finden Sie hier in unserem Fahndungsportal. ...

