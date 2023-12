FW Lüchow-Dannenberg: +++Brennende Strohballen halten Feuerwehr in Atem+++Mehr als 15 Feuerwehren im Einsatz+++Presse schreibt von "flammendem Protest"+++

Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

Lüchow-Dannenberg (hbi) Zahlreiche Kleinfeuer beschäftigten am frühen Abend des 19. Dezember die Feuerwehren in Lüchow-Dannenberg. Ab ca. 17:00 Uhr gingen die Feuermeldungen teils im 5-Minuten-Tag bei der Leitstelle im Lüchower Kreishaus ein.

Die örtliche Presse bezeichnet das, was auf den Feldern passierte, als "Protestfeuer" der demonstrierenden Landwirte. An über 20 Stellen im Landkreis gerieten jeweils eine geringe Anzahl von Strohballen in Brand. Da die Feuer nicht angemeldet waren, führten die vielen Notrufe folgerichtig zu Feuerwehreinsätzen. Durch den anhaltenden Regen waren die Feuer schnell gelöscht.

Mehr als 15 Ortsfeuerwehren waren in den Samtgemeinden Elbtalaue und Lüchow (Wendland) mit schätzungsweise mehr als 200 ehrenamtlichen Einsatzkräften über mehrere Stunden im Einsatz.

