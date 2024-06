Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Autofahrer kollidiert mit Hauswand

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Moordorf mit einer Hauswand kollidiert. Der Mann fuhr gegen 20.20 Uhr mit einem Nissan auf der Ekelser Straße. An der Einmündung zur B 72 fuhr er aus noch unbekannten Gründen geradeaus über die Kreuzung und über die Bahnschienen. Er durchbrach eine seitliche Absperrung zum Fahrradweg und prallte gegen eine Hauswand. Der 38-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Hauswand ist nur leicht beschädigt worden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Wiesmoor - Unfallflucht

Die Polizei sucht den Verursacher einer Unfallflucht in Wiesmoor. In der Pollerstraße kam am Freitag ein unbekannter Autofahrer in Höhe der Hausnummer 146 von der Fahrbahn in Richtung Norderstraße ab und kollidierte rechts mit einem Baum. Der Baum stürzte um und musste später von der Feuerwehr beseitigt werden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Möglicherweise war ein silberner Renault mit polnischen Kennzeichen beteiligt. Am Steuer soll eine männliche Person im Alter von etwa 30 Jahren gesessen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer und dem Unfallgeschehen unter 04944 914050.

