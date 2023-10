Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Komplettentwendung eines Porsches und Maseratis vom Autohof

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (05.10.2023) ist es in Moorrege zum Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrzeugen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich ein Porsche Macan in der Farbe Grau und ein Maserati Quattroporte in der Farbe Schwarz auf dem umfriedeten Betriebsgelände eines Autohofes in der Industriestraße.

In der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 09:00 Uhr haben Unbekannte das Betriebsgelände betreten und die Fahrzeuge entwendet. Im Anschluss sind die Täter durch ein beschädigtes Zaunelement über die Industriestraße mit den Fahrzeugen in unbekannte Richtung davongefahren

Die Schadenshöhe der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf rund 130.000 Euro.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an dem entwendeten Fahrzeug gesehen oder Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 oder per E-Mail SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

