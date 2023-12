Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: 13 neu ausgebildete Einsatzkräfte für die Feuerwehren Hünxe und Schermbeck

Hünxe (ots)

Für 13 neue Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hünxe und Schermbeck ging am Samstag, den 16. Dezember 2023, der erste Teil der Grundausbildung erfolgreich zu Ende.

Unter den kritischen Augen der Leiter der Feuerwehren der beiden Kommunen sowie der nun als Prüfer fungierenden Ausbilder mussten die neuen Einsatzkräfte in mehreren Stationen ihr erworbenes einsatztaktisches Wissen und feuerwehrtechnisches Können unter Beweis stellen. Neben dem theoretischen Prüfungsteil standen unter anderem Knoten und Stiche, Erste Hilfe, das Aufstellen und Besteigen von Leitern sowie die Grundtätigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz auf dem Programm.

Feuerwehr bedeutet immer Teamarbeit, in diesem Fall über die Grenzen der beiden Kommunen hinweg: In diesem Jahr wird der Truppmann-Lehrgang in interkommunaler Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren Hünxe und Schermbeck durchgeführt, die auch die Ausbilderinnen und Ausbilder aus den eigenen Reihen stellen. Insgesamt absolvierten die Feuerwehrmitglieder ca. 70 Unterrichtsstunden in den Bereichen Gefahren an der Einsatzstelle, Rechte und Pflichten, Fahrzeug- und Gerätekunde, tragbare Leitern, Einsatzübungen, Erste Hilfe und vielem mehr.

Zum Abschluss der von allen 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestandenen Prüfung erfolgte im Anschluss an den intensiven Prüfungstag die Verabschiedung des Lehrgangs und die Übergabe der Teilnahmebescheinigungen durch die Lehrgangsleitung.

Mit dem abgeschlossenen Truppmannlehrgang steht den frisch gebackenen Truppmännern und Truppfrauen nun der Weg für ihre weitere Laufbahn in den Freiwilligen Feuerwehren offen: Lehrgänge wie Sprechfunk, Atemschutz, Maschinist oder Truppführer werden in den nächsten Monaten und Jahren folgen, um weitere Funktionen übernehmen zu können. Wir wünschen den neuen Einsatzkräften viel Erfolg, aber auch viel Freude bei ihrer für die Bürgerinnen und Bürger wichtigen Tätigkeit in den jeweiligen Einheiten.

