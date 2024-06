Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Handtasche aus Auto gestohlen

Im Hoheberger Weg in Aurich kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl. Unbekannte öffneten zwischen 15.10 Uhr und 15.20 Uhr die Tür eines kurzzeitig am Straßenrand geparkten Pkw und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Handtasche. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 04941 606215 zu melden.

Großheide - Versuchter Autoaufbruch

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, ein Auto in Großheide aufzubrechen. Die Täter machten sich zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, an einem Opel im Strücker Weg zu schaffen. Das Aufbrechen gelang ihnen nicht. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04936 912760 entgegen.

