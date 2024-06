Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Utarp - Bei Auffahrunfall verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Utarp - Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch in Utarp. Gegen 13 Uhr fuhr eine 60-jährige Frau mit einem Dacia auf der Esenser Straße und wollte nach links in den Börgweg abbiegen. Sie hielt an, um den Gegenverkehr durchzulassen. Ein 24-jähriger Transporter-Fahrer hinter erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Dacia der Frau auf. Die 60-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

