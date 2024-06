Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrerin war betrunken

Eine Autofahrerin war am Mittwochabend betrunken mit dem Auto unterwegs. In Südbrookmerland hielt die Polizei gegen 23.20 Uhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Neuen Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als ein Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Krummhörn - Zwei Pedelec-Fahrer verletzt

Zwei Pedelec-Fahrer sind am Mittwoch bei einem Unfall in der Gemeinde Krummhörn verletzt worden. Ein 26-jähriger Ford-Fahrer war gegen 15.10 Uhr auf dem Uplewarder Ring in Richtung Schipperslohne unterwegs, als ein 71-Jähriger und eine 67-Jährige mit ihren Pedelecs von rechts aus der Schipperslohne kamen. Der Ford-Fahrer übersah die beiden und stieß mit ihnen zusammen. Der 71-jährige Pedelec-Fahrer wurde schwer, die 67-jährige Frau leicht verletzt. Sie kamen beide mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

