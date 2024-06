Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der PI Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 21./22.06.2024

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mitarbeiter werden durch Ladendiebin bedroht

Am Freitagnachmittag wurde eine 37-Jährige aus dem Raum Norden bei einem Ladendiebstahl im Einkaufszentrum erwischt. Als die Mitarbeiter des betroffenen Drogeriemarktes die Ladendiebin festhalten wollten, wurden sie von ihr bedroht. Die Ladendiebin wurde an die Polizei übergeben. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Aurich - Nach erteiltem Platzverweis Widerstand geleistet

Ein 29-jähriger Auricher suchte am Frühen Samstagmorgen die Polizei Aurich und störte in seinem stark alkoholisierten Zustand erheblich den Dienstbetrieb. Einem erteilten Platzverweis kam er nicht nach und wurde daher in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Ihm mussten kurzzeitig Handfesseln angelegt werden. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Ihlow - Einbruch in unbewohnte Wohnung

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagabend wurde in eine unbewohnte Wohnung in Riepe, Am Grauen Stein, eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft versuchte zunächst erfolglos eine Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Da das misslang wurde schließlich eine Scheibe eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten diverse Gegenstände aus der Wohnung und entkamen unerkannt. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ihlow unter 04929-917850 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrzeugführer missachtet Rotlicht und verursacht Unfall

Am Samstag kam es gegen 9 Uhr auf der Ostertorkreuzung zu einem Unfall zwischen einem Pkw mit Anhänger, der vom Fischteichweg geradeaus in Richtung Fockenbollwerkstraße fuhr und einem weiteren Pkw, welcher von der Leerer Landstraße aus in Richtung Pferdemarkt unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen soll der Pkw mit Anhänger trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, wo es schließlich zu einer Berührung des Anhängers mit dem von rechts bei grün anfahrenden Pkw der Leerer Landstraße kam. Bei dem Pkw mit Anhänger soll es sich um einen blauen Kleinwagen handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Führerschein mit Pkw unterwegs

Ein 23-Jähriger aus Norden wurde am späten Freitagnachmittag mit seinem Pkw auf dem Siedlungsweg kontrolliert. Die Beamten stellten dabei fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Pewsum - Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt

Am Freitagnachmittag wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Handelsstraße von einem unbekannten Fahrzeug an der Hintertür der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher streifte den Pkw beim Herausfahren aus der Parklücke und entfernte sich anschließend unerlaubt und unerkannt vom Ort. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Norden unter 04931-9210 mitzuteilen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Leerhafe - Fahrraddiebstahl an Bushaltestelle

Am Freitag wurde in der Zeit von 07.00 Uhr bis kurz vor 16.00 Uhr ein orangegraues Herrensportrad gestohlen. Das Fahrrad stand unverschlossen an einer Bushaltestelle in der Schultenhausener Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Blomberg - Hausfriedensbruch in Bankfiliale

Am Sonnabendmorgen, um 00.28 Uhr, verschafften sich zwei junge Männer durch gewaltsames Aufdrücken der Schiebetür Zugang zur geschlossenen Filiale der Volksbank in der Hauptstraße. Dabei wurden die beiden Männer durch die Überwachungsanlage gefilmt. Augenscheinlich wollten die beiden Täter Geld am Automaten abheben, obwohl die Filiale geschlossen war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Carolinensiel - Einbruch in Bäckerei und Bistro

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde in zwei Geschäfte in Carolinensiel eingebrochen. In der Bahnhofstraße wurde in eine Bäckerei eingebrochen. Hier versuchten die Täter erfolglos alle Kassen aufzubrechen. In der Nähe stiegen die Täter dann noch in ein Bistro Am Hafen-Ost ein. Hier hatten die Täter Erfolg und erbeuteten einen geringen dreistelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bereits am Donnerstag wurde auf einem Parkplatz in der Knochenburgstraße in Wittmund in der Zeit von 08.25 Uhr bis 17.45 Uhr ein geparkter VW Golf am Heck durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich die der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Wittmund - Junger Mann fährt Betrunken

Am Sonnabend, um 02.13 Uhr, wurde ein 18 Jahre alter Wittmunder mit seinem Ford Focus im Utteler Weg in Wittmund von einer Funkstreife kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem jungen Mann Atemalkohol fest. Ein Test ergab über 1,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

