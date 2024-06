Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Radfahrerin nach Unfall verstorben

Dornum - Spiegelunfall

Norden - Radfahrerin nach Unfall geflüchtet

Norden - Katzen im Norder Bahnhof zurückgelassen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Radfahrerin nach Unfall verstorben

Eine 84 Jahre alte Radfahrerin, die am vergangenen Montag bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott schwer verletzt wurde, ist verstorben. Die Frau war am Montag nach derzeitigem Erkenntnisstand alleinbeteiligt mit dem Pedelec auf der Kirchstraße gestürzt. Am Samstag erlag sie ihren schweren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.

Dornum - Spiegelunfall

Zwei Autofahrer sind am Sonntag in Dornum an den Außenspiegeln kollidiert. Der Fahrer eines grauen Opel Insignia war gegen 14 Uhr auf der Accumer Riege unterwegs, als ihm ein unbekannter Autofahrer auf gerader Strecke entgegenkam und seinen Außenspiegel touchierte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Norden - Radfahrerin nach Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall in Norden ist am Sonntag eine beteiligte Fahrradfahrerin vom Unfallort geflüchtet. Auf der Norddeicher Straße in Richtung Innenstadt fuhr gegen 18.20 Uhr die bislang unbekannte Fahrradfahrerin und überquerte trotz Rot zeigender Ampel die Radfurt an der Kreuzung zur Straße Im Spiet. Sie kollidierte mit einem 82-jährigen VW-Fahrer, der aus der Straße Brummelkamp kam, und stürzte. Die Radfahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Sie war geschätzt 1,77 Meter groß, trug ein weißes, bauchfreies Oberteil, eine blaue Jeans und hatte blondes Haar. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Weiteres Geschehen

Norden - Katzen im Norder Bahnhof zurückgelassen

Am Bahnhof in Norden sind am Donnerstag zwei Katzen zurückgelassen worden. Die Fundtiere sind gegen 11.30 Uhr bei dem Kiosk im Bahnhof aufgefallen. Eine hochwertige Tierbox aus rosafarbenem Stoff war mit einer Katze und einem Jungtier von Unbekannten dort abgestellt worden. Die Tiere wurden vermutlich ausgesetzt. Hinweise auf die Besitzer nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell