Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf - Kennzeichen gestohlen/Großheide - In Schule eingestiegen/Aurich - Auto beschädigt/Aurich - Heckscheibe beschädigt/Halbemond - Fahrzeug beschmiert/Großefehn - Sachbeschädigung

Landkreis Aurich (ots)

Leezdorf - Kennzeichen gestohlen

Am Wochenende wurde in Leezdorf das Kennzeichen eines Anhängers gestohlen. Die unbekannten Täter entwendeten das Nummernschild mit Norder-Städtekennung von einem Anhänger in der Straße Am Sandkasten. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 Hinweise entgegen.

Großheide - In Schule eingestiegen

In Großheide sind unbekannte Täter in eine Schule eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule in der Straße Poppenweg. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Auto beschädigt

Am Montag beschädigten unbekannte Täter ein Fahrzeug in Aurich. In der Zeit von 7 Uhr bis 16.45 Uhr zerkratzten die Unbekannten einen weißen Peugeot. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz gegenüber des Krankenhauses in der Wallinghausener Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Heckscheibe beschädigt

In Aurich wurde am Montag ein Auto beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten die Heckscheibe eines grauen Ssangyong. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz im Fischteichweg abgestellt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 15 Uhr bis 19.45 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Halbemond - Fahrzeug beschmiert

In Halbemond haben unbekannte Täter ein Auto beschädigt. Die Täter beschmierten auf einem Parkplatz in der Halbemonder Straße einen grünen VW Transporter mit Farbe. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht auf den 20.06.2024. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben am Wochenende einen Unterstand für Auswechselspieler in Großefehn beschädigt. Die Täter zerstörten im Ülkeweg, auf einem Sportplatz im Ortsteil Spetzerfehn, die Plexiglasscheiben einer Spielerkabine. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Großefehn unter der Telefonnummer 04943 9256631.

